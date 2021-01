Everspace 2 Early Access startet am 18. Januar

in

Rockfish Games hat angekündigt, dass das Spiel Everspace 2 noch im Januar in die Early-Access-Phase startet.

Hobby-Weltraumpiloten dürfen sich freuen, denn der Einzelspieler-Weltraum-Looter-Shooter Everspace 2 startet am 18. Januar in die Early-Access-Phase. Das hat das Studio Rockfish Games kürzlich offiziell bestätigt.

Der Early Access wird via Steam und im Games in Development-Programm auf GOG verfügbar sein. Die Early Access / GID Version erscheint in englischer Sprache zum Preis von 37,99 Euro.

Der Early Access umfasst rund 12 Stunden der Story-Kampagne mit mehreren Nebenmissionen, die in den ersten beiden Sternensystemen des finalen Spiels stattfinden.

Dazu heißt es: “Insgesamt bietet die Early Access / GID Version von Eveerspace 2 zum Start mindestens 25 Stunden Spielspaß und wird die Piloten an die Kern-Gameplay-Mechaniken des Spiels heranführen: Weltraumkampf, Erkundung, Ressourcenabbau, Rätsel lösen, Reisen, Handel, Ausrüstung, Crafting, Individualisierung, Spieler- und Begleiter-Perks sowie fünf verschiedene Spielerschiff-Unterklassen.”

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Zum Glück startet die Early-Access-Phase bald. Fans müssen schon viel zu lange auf Everspace 2 warten.