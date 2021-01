Gerücht: Death Stranding Extended Edition erscheint für PS5 und PS4

in

Laut eines Insiders erscheint eine Extended Edition von Death Stranding für PS5 und PS4.

Gerüchte rund um einen Fortsetzung oder DLCs für Death Stranding machen ja schon länger die Runde und kürzlich ist ein weiteres Gerücht zum Thema aufgetaucht. Und zwar berichtet ein Insider von einer Extended Edition für PS5 und PS4.

So schrieb der ResetEra-Nutzer “Navtra” kürtzlich in einem Post: “Wenn du an Death Stranding interessiert bist, es aber noch nicht gespielt hast, lohnt es sich möglicherweise, ein bisschen zu warten.”

Daraufhin wird der Insider gefragt, ob eine Death Stranding: Extended Edition für PS5 und PS4 erscheint. Auf diese Frage antwortet “Navtra” mit einem einfachen “Yup”.

Später erklärte der Insider noch, dass die Extended Edition neuen Story-Inhalte umfassen wird. Daher ist ein mögliches Upgrade für die PS5 vermutlich kostenpflichtig. “Selbst wenn es sich um einen Upgrade-Pfad handelt, wird dieser meiner Meinung nach kostenpflichtig, da diese Version neue Story-Inhalte enthält”, so “Navtra”.

Man sollte an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass es sich hier nur um ein Gerücht handelt. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Death Stranding ist für PlayStation 4 und PC erhältlich.

Das denken wir:

Neue Story-Inhalte für Death Stranding wären ziemlich cool. Hoffentlich gibt es bald offizielle Infos dazu.

