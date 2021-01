GTA 5: Ihr könnt euch jetzt eine ziemlich coole Superman-Mod herunterladen

in

Der Modder “JulioNiB” hat eine beeindruckende Superman-Modifikation für GTA 5 veröfentlicht.

Heute haben wir mal wieder eine coole Modifikation für euch, die Grand Theft Auto 5 in ein Superman-Spiel verwandelt. Ihr könnt euch die Mod gleich herunterladen und loselegen.

Dieser Mod verwandelt euch in Superman und bringt unter anderem Superkraft, Supergeschwindigkeit und Überschallflug ins Spiel. Abgesehen davon kann seine Energie mit der Kraft der Sonne regenerieren.

Es gibt auch zahlreiche neue Angriffe. Hier einige davon: Laserangriff, Laser-Explosionsangriff, Laser Vaporize-Angriffe, Super-Windstoß, Frostwindstoß.

Hört sich cool an, oder? Sieht auch so aus. Überzeugt euch selbst. Diese Video zeigt die Superman-Mod in Aktion:

Herunterladen könnt ihr euch die Modifikation über diesen Link.

Das denken wir:

Diese Modifikation ist wirklich beeindruckend. Wer schon lange mal wieder ein Spiel mit dem Mann aus Stahl zocken wollte, der sollte sich diese Mod nicht entgehen lassen.

