Guild Wars 2: Episode 5 Kapitel 2 der Eisbrut-Saga startet in wenigen Tagen

in

Das Studio ArenaNet hat angekündigt, dass in Guild Wars 2 demnächst das aus mehreren Kapiteln bestehende Finale von “Die Eisbrut-Saga” mit Kapitel 2: Macht weitergeht.

Heute haben wir mal wieder erfreuliche Neuigkeiten für Spieler des MMOs Guild Wars 2. Und zwar hat ArenaNet verraten, dass Episode 5 Kapitel 2 der Eisbrut-Saga am 19. Januar an den Start geht.

Dazu heißt es: “Feuer und Apokalypse erreichen Tyria und drohen, das Land zu zerreißen. Die Allianz des Kommandanten mit dem eisigen Geflüster des Jormag wird wie nie zuvor auf die Probe gestellt.

In den Donnerkopf-Gipfeln, den Feldern der Verwüstung, am Doric-See und in den Schneekuhlenhöhen sind neue Drachenhilfe-Missionen verfügbar, während die Gefahr durch den Alt-Drachen des Feuers und der Feuersbrunst immer akuter wird. Außerdem stehen optionale Herausforderungsmodifikatoren bereit, mit denen mutige und erfahrene SpielerInnen den Schwierigkeitsgrad erhöhen und mehr Beute verdienen können.”

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Guild Wars 2 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Cool, dass das Spiel nach so vielen Jahren noch immer mit Inhalten versorgt wird. Hoffentlich hält das auch noch eine Weile an.