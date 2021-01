Hitman 3: Der Launch-Trailer ist da

in

IO Interactive hat den Launch-Trailer zum kommenden Spiel Hitman 3 veröffentlicht.

Der Release von Hitman 3 lässt nicht mehr lange auf sich warten und aus diesem Grund wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch im Spiel erwartet.

Zum Spiel heißt es: “Agent 47 kehrt in Hitman 3 als skrupelloser Profi zurück, um sich den wichtigsten Aufträgen seiner Karriere zu stellen: Jetzt kommt es auf jeden einzelnen Mord an. Brechen Sie auf eine emotionale Reise voller Düsternis und Hoffnung zum Abschluss der ‘Welt der Attentate’-Trilogie auf.”

Übrigens kann man in Hitmann 3 alle Spiele der “Welt der Attentate”-Trilogie spielen. Es lassen sich sämtliche Orte aus Hitman 1 und Hitman 2 ohne zusätzliche Kosten in Hitman 3 importieren. Abgesehen davon wird der Fortschritt aus Hitman 2 beim Start direkt auf Hitman 3 übertragen.

Hier der Trailer:

Hitman 3 erscheint am 20. Januar 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC (via Epic Games Store) und Google Stadia.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wir sind schon schon sehr gespannt, ob Teil 3 die Vorgänger toppen kann. Die neuen Schauplätze versprechen auf jeden Fall spannende neue Einsätze.