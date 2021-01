Hitman 3: Seht euch hier die ersten fünf Minuten aus dem Spiel an

in

In einem neuen Video bekommen wir die ersten fünf Minuten aus dem kommenden Spiel Hitman 3 zu sehen.

Hitman 3 erscheint in wenigen Tagen und wer schon jetzt einen kleinen Blick ins Spiel riskieren möchte, der sollte sich nachfolgendes Video von Game Informer nicht entgehen lassen. Hier bekommt ihr die ersten fünf Minuten aus der Eröffnungsmission zu sehen, in der ihr nach Dubai geschickt werdet. Dort muss Agent 47 in den höchsten Wolkenkratzer der Welt eindringen.

Im Spiel werdet ihr rund um den Globus geschickt, um die Anführer einer bedrohlichen Geheimgesellschaft zu eliminieren. Und dabei stehen euch zahlreiche Wege und Methoden zur Verfügung. Darum soll laut den Entwicklern der Wiederspielwert auch sehr hoch sein.

Hier das Video mit den neuen Spielszenen:

Übrigens: Hitman 3 ist das Finale der “Welt der Attentate”-Trilogie von IO Interactive, die bereits im Jahr 2016 in Hitman begann.

Erscheinen soll das Spiel am 20. Januar 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC (via Epic Games Store) und Google Stadia.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Für den neuesten Hitman-Teil haben sich die Entiwckler wieder coole Neuerungen einfallen lassen. Das Missionsdesign scheint sehr ausgeklügelt auszufallen und viel Freiraum für individuelle Vorgehensweisen zu bieten. Wir freuen uns schon auf den Release.