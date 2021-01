Holt euch hier kostenlose 2K-Texturen für Minecraft

in

Der Modder “Survivalcrafter_official” hat kostenlose 2K-Texturen für Minecraft veröffentlicht.

Ihr wollt geerne mal neue Texturen in Minecraft ausprobieren, habt aber keine Lust, dafür Geld auszugeben? Genau das könnt ihr jetzt machen, denn der Modder “Survivalcrafter_official” hat ein kostenloses Texturpaket veröffentlicht.

Laut des Modders wurden für dieses Paket qualitativ hochwertige Bilder für die bestmögliche Texturqualität verwendet. PhotoCraft, so der Name des Texturpakets, gibt es in zwei Versionen: die Full HD 2K-Version und die 1024x-Version.

Für die 2K-Version schlägt der Modder übrigens die Verwendung einer Nvidia GeForce RTX 2060 oder RTX 2080 vor.

Nachfolgend findet ihr ein paar Screenshots, die zeigen, wie die Texturen im Spiel aussehen:

Hier noch ein Video:

Herunterladen könnt ihr euch das Texturpaket, das 2,4GB groß ist, über diesen Link.

Das denken wir:

Das ist wirklich ein tolles Texturpaket und auch noch kostenlos – zugreifen!

Quelle: dsogaming.com