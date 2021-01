Im Smuggler Simulator wirst du 2023 zum Profi-Schmuggler

Der Publisher Ultimate Games und das Studio 3T Games haben das Spiel Smuggler Simulator angekündigt.

Kürzlich wurde der Smuggler Simulator offiziell für das Jahr 2023 angekündigt. In diesem Spiel erwartet euch genau das, was der Titel verspricht: eine Simulation, in der ihr Waren schmuggeln müsst.

Offiziell heißt es dazu: “Das Leben am Grenzübergang ist wie eine Lotterie – ich weiß nie, was der nächste Tag bringen wird. Die Leute wollen alle Arten von Waren bewegen, und ich helfe ihnen. Ich liebe diesen Job.”

Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein erster Trailer veröffentlicht, der zeigt, was uns im Spiel erwartet. So bekommt man beispielsweise die Nachricht, dass man Zigaretten in einer Jacke über die Grenze schmuggeln soll. Danach verstaut man die Ware in einer beliebigen Jackentasche und versucht möglichst ungesehen die Grenze zu passieren.

In einem anderen Auftrag müsst ihr Alkohol und Benzin in einem Auto über die Grenze bringen. Das Zeug könnt ihr dann beispielsweise in der Türverkleidung verstauen. Hört sich interessant an? Sieht auch so aus. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier ist der Trailer zum Spiel:

Hier die Features des Spiels:

Open-World-3D-Puzzlespiel

Immersive und realistische FPP-Erfahrung als Schmuggler

Prozedural generierte Inhalte und Missionen

Fortgeschrittene Handwerks- und Werkzeug-Upgrades

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das Spielprinzip verspricht viel Spannung, aber ob das Ganze auch wirklich Spaß macht, lässt sich aktuell noch nicht sagen.