Little Nightmares 2: Holt euch jetzt die Demo

Bandai Namco hat kürzlich eine Demo des Spiels Little Nightmares 2 veröffentlicht.

Falls ihr auf den Release des Spiels Little Nightmares 2 wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Ihr könnt das Spiel schon jetzt ausprobieren, denn Bandai Namco hat eine Demoversion veröffentlicht. Die Demo könnt ihr euch auf der Steam-Seite des Spiels herunterladen. Hier der Link dazu.

Zum Spiel heißt es: “Kehre in Little Nightmares II in eine Welt voll schaurigem Charme zurück: Ein spannendes Abenteuer, in dem du in Monos Schuhe schlüpfst, einem kleinen Jungen, der in einer Welt gefangen ist, die im Bann der summenden Übertragung einer fernen Säule steht.

Von Six geführt – dem Mädchen im gelben Regenmantel – macht sich Mono auf, die dunklen Geheimnisse der Signalsäule zu erkunden. Ihnen steht eine beschwerliche Reise bevor: Mono und Six begegnen neuen Gefahren in Form der furchterregenden Bewohner dieser Welt.”

Aber es kommt noch besser: Aktuell wird der erste Teil des Spiels kostenlos angeboten. Den Download findet ihr hier.

Little Nightmares 2 erscheint am 11. Februar 2021. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer den ersten Teil mochte, der wird auch mit dem Nachfolger viel Spaß haben. Holt euch am besten gleich mal die Demo und probiert das Spiel aus.