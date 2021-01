Massive Entertainment arbeitet an einem Star Wars-Spiel

Ubisoft und das Studio Massive Entertainment haben angekündigt, dass sie an einem neuen Star Wars-Spiel arbeiten.

Wer auf Star Wars-Spiele steht, der darf sich freuen, denn aktuell arbeitet Respawn Entertainment an Star Wars Jedi: Fallen Order 2 und mittlerweile wurde bekannt, dass sich noch ein Star Wars-Spiel in der Mache befindet.

Ubisoft und Massive Entertainment arbeiten nämlich mit Lucasfilm Games an einem neuen Open-Word-Titel. Leider gibt es darüber hinaus fast keine weiteren Infos zu diesem Projekt.

Fest steht lediglich, dass Julian Gerighty, Director von Tom Clancy’s The Division 2 und The Crew, die Rolle des Creative Directors übernehmen wird. Bekannt ist auch, dass das Spiel auf Basis der Snowdrop Engine entsteht, die beispielsweise auch in The Division 2 zum Einsatz kommt.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Übrigens arbeitet Lucasfilm Games zusammen mit dem MachineGames gerade an einem neuen Indiana Jones-Spiel. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Das denken wir:

Ein Star Wars-Spiel von Massive Entertainment? Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Wir sind schon sehr gespannt, was uns hier erwartet.

Quelle: dsogaming.com