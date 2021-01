“Mortal Kombat”: Hier sind die ersten Bilder aus dem neuen Film

in

Kürzlich wurden die ersten Bilder aus dem kommenden Film “Mortal Kombat” veröffentlicht.

Wie ihr mittlerweile sicher mitbekommen habt, befindet sich gerade ein neuer Mortal Kombat-Film in der Mache, der am 16. April in den Kinos anlaufen soll. Entertainment Weekly hat nun die ersten Bilder aus dem Reboot veröffentlicht, die ihr weiter unten auf dieser Seite findet.

Abgesehen davon wurden erste Details zur Story veröffentlicht. “Mortal Kombat beginnt mit einer entscheidenden Überlieferung aus den Originalspielen: der Blutfehde zwischen den Clans von Hanzo (Hiroyuki Sanada) und Bi-Han (Joe Taslim). Die 10-minütige Eröffnungssequenz beginnt im feudalen Japan, lange bevor diese Kämpfer übernatürliche Fähigkeiten als Skorpion und Sub-Zero ausübten, und endet in einem ziemlich fiesen Nahkampf”, so EW.

EW weiter: “Diese Brutalität überträgt sich auf die Gegenwart, wo wir Cole Young treffen, einen völlig neuen Charakter in der Welt von Mortal Kombat, gespielt von dem Schauspieler und Kampfkünstler Lewis Tan (‘Wu Assassins’, ‘Into the Badlands’).”

Cole trägt ein mysteriösen Muttermal – in Form des Mortal Kombat-Symbols – auf seiner Brust. Zu Beginn hat er noch keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber er weiß, dass es “ein einzigartiges Symbol” ist, das sich “irgendwann in die Reise einfügen wird, die er unternimmt.”

Und wie EW berichtet, bekommt es Cole schließlich mit Sub-Zero zu tun. Shang Tsung, der finstere Zauberer und Kaiser des Reiches Outworld schickt Sub-Zero nämlich, um ihn zu jagen.

Hier die Bilder aus dem Film:

Wie ist euer erster Eindruck? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Noch lässt sich nicht viel über den Film sagen. Wir hoffen zwar, dass er die hohen Erwartungen der Fans erfüllen kann, haben da aber noch so unsere Zweifel.

