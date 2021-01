Netflix arbeitet anscheinend gerade an einer Serie zu The Elder Scrolls

Laut eines neuen Gerüchts arbeitet Netflix anscheinend gerade an einer Serie zur erfolgreichen Videospielreihe The Elder Scrolls.

Was würdet ihr von einer Serie zu The Elder Scrolls halten? Das wäre ziemlich cool, oder? Und wenn man dem Brancheninsider Daniel Richtman glauben kann, dann arbeitet Netflix gerade an so einer Serie.

Diese soll angeblich ebenso aufwendig produziert sein, wie die Netflix-Serie “The Witcher”. Genaue Details gibt es jedoch nicht. Es wird auch mit Sicherheit noch eine Weile daurn, bis wir mehr über die Serie erfahren – falls sie denn wirklich existiert.

Nur ein Gerücht?

Es wäre beispielsweise sehr interessant zu wissen, wo die Serie spielt. Schließlich ist Tamriel, die Welt von The Elder Scrolls sehr groß und sie bietet mit Morrorwind, Skyrim und Co. zahlreiche interessante Schauplätze.

Man sollte jedoch beachten, dass es sich hier bisher nur um ein Gerücht handelt, schließlich hat Netflix die Serie noch nicht angekündigt und Bethesda hat sich auch noch nicht dazu geäußert.

Fest steht jedoch: Netflix ist mit den bisherigen Produktionen, die auf Videospielen basieren, sehr erfolgreich unterwegs. Insofern würde es uns nicht wundern, wenn der Streamingdienst bereits ein paar weitere Adaptionen in der Pipeline hat.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dannn lassen wir es euch wissen.

Was würdet ihr von einer Serie zu The Elder Scrolls halten? Teilt uns eure Meinung dau in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Eine Serie zu The Elder Scrolls? Das hört sich sehr spannend an. Aber an den Erfolg von the Witcher anzuknüpfen, wird verdammt schwierig.

Quelle: patreon.com via wegotthiscovered.com