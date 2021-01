Nintendo besitzt jetzt die IP Astral Chain

in

Kürzlich hat Platinum Games offiziell verraten, dass Nintendo nun die IP Astral Chain besitzt.

Meiner Meinung nach ist Astral Chain eines der besten Spiele, das für die Nintendo Switch erhältlich ist und Nintendo scheint das auch zu denken, wesegen das Unternehmen nun die IP ascheinend vollständig übernommen hat.

Über die die IP-Inhaberschaft von Astral Chain herrschte bisher etwas Verwirrung, denn Platinum Games hat vor einiger Zeit behauptet, dass das Studio neben Nintendo Co-Besitzer von Astral Chain wäre.

Aus diesem Grund schloss das Studio auch nicht aus, dass der Titel noch auf anderen Systemen erscheinen könnte. Nun scheint sich die Lage aber geändert zu haben, denn Anfang dieses Jahres haben Fans bemerkt, dass der Copyright-Hinweis von Astral Chain geändert wurde. Die Erwähnung von PlatinumGames wurde entfernt.

Auf die Frage, was diese Änderung zu bedeuten habe, sagte Studio-Chef Atsushi Inaba zu VGC: “Es ist so, wie es aussieht.”

Er fügte hinzu: “Es ist so, wie es auf der Website geschrieben steht: Astral Chain ist ihre IP und als solche gibt es Einschränkungen, wie viel wir darüber reden sollten.”

Es ist also gut möglich, dass Nintendo die IP von Platinum Games abgekauft hat, um zu vermeiden, dass das Spiel auf anderen Systemen veröffentlicht wird. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Übrigens: The Wonderful 101, eine andere IP, die zuvor Nintendo und Platinum gehörte, soll vor dem Remaster im letzten Jahr den Besitzer gewechselt haben. So gehört The Wonderful 101 nun vollständig Platinum Games.

Das denken wir:

Astral Chain ist wirklich ein cooles Spiel, mit ein paar richtig guten Ideen und einer tollen Inszenierung. Wer den Titel bisher verpasst hat, der sollte ihn unbedingt nachholen.

Quelle: videogameschronicle.com