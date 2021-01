Nintendo Switch Online: Ihr könnt Dead Cells eine Woche lang gratis auf der Switch spielen

in

Motion Twin und Evil Empire haben kürzlich verraten, dass “Nintendo Switch Online”-Mitglieder Dead Cells bald sieben Tage lang kostenfrei auf der Nintendo Switch ausprobieren können.

Wer das Roguelite Dead Cells schon immer mal ausprobieren wollte, der hat demnächst endlich die Gelegenheit dazu. Und zwar wurde kürzlich angekündigt, dass “Nintendo Switch Online”-Mitglieder das Spiel bald eine Woche lang kostenlos spielen können.

Dazu heißt es: “Interessierte können 24,99€ sparen indem sie ab sofort in den Nintendo eShop gehen und den Pre-Load starten. Das Spiel wird dann ab dem 26. Januar für eine komplette Woche kostenlos spielbar sein. Gleichzeitig wird Dead Cells zudem auf PC, Switch, Xbox und PlayStation um 50% reduziert. Die Daten für dieses Angebot unterscheiden sich leicht zwischen den Plattformen, behaltet also die Plattform eurer Wahl im Auge.”

In diesem Roguelite-Metroidvania werdet ihr in ein sich stets veränderndes Schloss geschickt, in dem ihr euch dunklen Geheimnissen und tödlichen Wachen stellen müsst. Abbgesehen davon gilt es dem endgültigen Tod zu entrinnen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Dead Cells haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist eine super Aktion. Wer das Spiel bisher nicht ausprobiert hat, der sollte das spätestens jetzt nachholen.