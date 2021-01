Nioh 2: Neuer Trailer zeigt die Features der PC-Version

Koei Tecmo Europe und das Studio Team Ninja haben ein Trailer veröffentlicht, der die Feature der PC-Version von Nioh 2 präsentiert.

In wenigen Tagen erscheint Nioh 2 endlich auch für den PC und damit ihr wisst, was Nioh 2: The Complete Edition auf dem PC zu bieten hat, wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht.

Dieser stellt die zahlreichen Features vor, die euch erwarten. Unter anderem dürft ihr euch auf 4K Ultra-HD-Support, Ultra-Widescreen-Kompatibilität, HDR- und 144Hz-Monitor-Support sowie stabile 120 FPS freuen.

Abgesehen davon umfasst die Complete Edition alle bisher veröffentlichten Inhalte inklusive aller drei DLCs. Übrigens: Das Spiel beinhaltet die drei Multiplayer-Erlebnisse Blutige Gräber, Wohlwollende Gräber und den Koop-Modus, der am Torii zu finden ist.

Dazu heißt es: “An Blutigen Gräbern können Spieler den Wiedergänger (ein KI-kontrollierter Geist) anderer Spieler beschwören, um sie in einem Kampf um Beute und Erfahrung zu besiegen. Wohlwollende Gräber erlauben eine ähnliche Beschwörung eines KI-Charakters, der aber durch die Darbietung von Ochoko-Bechern am Grab eine gewisse Zeit lang an der Seite des Spielers kämpft. Die letzte Option, der Koop-Modus am Torii, bietet Spielern die Möglichkeit, zusammen in Echtzeit die tödlichen Yokai zu bekämpfen. In diesem Online-Modus können Begleiter im Kampf wiederbelebt werden. Es gibt jedoch keine Kontrollpunkte, auf die sie sich verlassen können.”

Hier der neue Trailer:

Die PC-Version erscheint am 5. Februar 2021 auf Steam.

Das denken wir:

Gerade aus technischer Sicht hat die PC-Version von Nioh 2 wirklich viel zu bieten und da die Complete Edition alle bisher veröffentlichten Inhalte umfasst, erwartet euch hier ein gutes Gesamtpaket.