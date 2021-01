No More Room In Hell 2: Neue Steam-Seite deutet auf baldigen Release hin

Kürzlich wurde die offizielle Steam-Seite des Spiels No More Room In Hell 2 gestartet.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir über den Zombie-Koop-Shooter No More Room In Hell 2 berichtete haben, aber nun haben wir wieder Neuigkeiten für euch. Und zwar gibt es jetzt eine Steam-Seite zum Spiel.

Das ist insofern interessante, da auf der Seite als Release “Coming Soon” angegeben wird. Mit anderen Worten: Der Release wird wohl noch in diesem Jahr stattfinden.

No More Room in Hell 2 wurde bereits 2019 angekündigt und danach war es relativ lange still rund um den Titel. Insofern ist es sehr schön, dass nun endlich wieder etwas Bewegung in die Sache kommt.

In No More Room In Hell 2 müsst ihr gemeinsam mit bis zu acht Freunden versuchen, einen Extraktionspunkt zu erreichen. Das gestaltet sich aber nicht gerade einfach, da die Spielwelt voller Zombies und die Munition knapp ist.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wer Left 4 Dead mag, der sollte No More Room In Hell 2 unbedingt im Auge behalten. Hier erwartet uns ein vielversprechender Koop-Shooter.