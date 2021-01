Resident Evil Village: Capcom veröffentlicht neuen Trailer und stellt Multiplayer-Shooter RE: Verse vor

in

Capcom hat kürzlich einen neuen Trailer zu Resident Evil Village veröffentlicht und den Multiplayer-Shooter RE: Verse vorgestellt.

Wie versprochen hat Capcom im Rahmen eines “Resident Evil Showcase” neues Material aus Resident Evil Village veröffentlicht. Den Trailer findet ihr etwas weiter unten auf der Seite.

Abgesehen davon wurde verraten, dass das Spiel am 7. Mai erscheint. Aber nicht nur das: Bisher war ja nur bekannt, dass Resident Evil Village für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Mittlerweilse wurde aber auch bestätigt, dass der Titel für PS4 und Xbox One erscheinen wird.

Darüber hinaus wurde eine exklusive PS5-Demo veröffentlicht. In dieser Demo übernimmt man die Rolle des Charakter “Maiden”. Ziel ist es, aus dem Schloss zu fliehen. Dabei muss man auf Waffen und die Blockfunktion verzichten. Im Frühling soll eine weitere Demo für PS4, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Hier der neue Trailer zu Resident Evil Village:

Im selben Zug wurde auch der Multiplayer-Shooter RE: Verse angekündigt. Hier erwartet euch Multiplayer-Action für bis zu sechs Spieler*innen. Das Ganze wird in einem Cel Shading-Look präsentiert und wirkt meiner Meinung nach etwas inspirationslos.

Bei der Community scheint das Spiel auch nicht so gut anzukommen. Bisher hat hat der Trailer rund 3500 Daumen nach oben bekommen und rund 4600 Daumen nach unten.

In einem Kommentar zum Trailer heißt es: “Sie haben einfach eine Menge zufälliger Assets in einen Mixer geworfen und dieser Unsinn war das Ergebnis.”

Hier könnt ihr RE: Verse in Aktion sehen:

Was haltet ihr von den neuen Szenen aus Resident Evil Village und was denkt ihr über RE: Verse? Erzählt es uns in den Kommentaren.

