Star Wars: Knights of the Old Republic – Lucasfilm Games arbeitet angeblich an einem neuen Teil

Laut eines neuen Gerüchts arbeitet Lucasfilm Games gerade an einem neuen Star Wars: Knights of the Old Republic.

Was würdet ihr von einem neuen Star Wars: Knights of the Old Republic halten? Das wäre ziemlich cool, oder? Und wenn man einem neuen Gerücht glauben kann, dann arbeitet Lucasfilm Games tatsächlich gerade an einem neuen Teil.

Das Gerücht stammt von Bespin Bulletin und B.O.B the Podcast. In der neuesten Ausgabe wurde behauptet, dass sich das Spiel gerade in Entwicklung befindet. Da die Quelle nicht genannt wird, können wir leider nicht sagen, wie glaubwürdig dieses Gerücht ist.

Und falls wir uns wirklich über ein neues Spiel freuen dürfen, stellt sich noch die Frage, ob uns ein neuer Teil oder ein Remake erwartet. Im Januar letzten Jahres berichteten wir bereits über ein Gerücht, dass EA anscheinend an einem Remake oder einer Fortsetzung arbeitet.

Im aktuellen Gerücht von Bespin wird kein Remake erwähnt. Es ist die Rede von einen neuen Titel im KOTOR-Universum.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Thema geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein neues Knights of the Old Republic wäre wirklich großartig. Hoffen wir mal, dass Lucasfilm Games bald verrät, ob uns wirklich ein neuer Teil erwartet.

Quelle: comicbook.com