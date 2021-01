Super Nintendo World: Die Website ist online – das sind die Ticket-Preise

in

Nintendo hat kürzlich die Website zur Super Nintendo World online gebracht und die Ticket-Preise verraten.

Mit Sicherheit habt ihr ja bereits mitbekommen, dass der Bau der Super Nintendo World in Osaka, Japan, fertiggestellt wurde. Und falls ihr plant, den Park zu besuchen, dann interessiert es euch vermutlich, dass mittlerweile die offizielle Website des Parks online ist.

Dort findet man auch die Ticket-Preise, die meiner Meinung nach nicht gerade günstig sind. Hier eine Übersicht:

12 Jahr oder älter 4 bis 11 Jahre 65 Jahre oder älter Studio Pass 1 Tag 7.800 Yen

(ca. 61 Euro) 5.400 Yen

(ca. 43 Euro) 7.100 Yen

(ca. 56 Euro) Studio Pass 2 Tage 15.400 Yen

(ca. 121 Euro) 10.500 Yen

(ca. 83 Euro)

Tickets können sowohl online als auch am Parkeingang gekauft werden.

In der Super Nintendo World erwarten euch zwei große Attraktionen: Yoshi’s Adventures und Mario Kart: Koopa’s Challenge. Abgesehen davon bekommt ihr am Eingang des Parks Power Up-Armbänder. Was es damit auf sich hat, das verraten wir euch hier.

Was haltet ihr von den Ticket-Preisen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Das ist ein toller Park, aber die Ticket-Preise sind auch nicht gerade günstig.

Quelle: nintendolife.com