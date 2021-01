Tekken-Director arbeitet am teuersten Projekt in der Geschichte von Bandai Namco

in

Der Entwickler Katsuhiro Harada scheint gerade an einem seiner bisher größten Projekte zu arbeiten.

Im Rahmen des Live-Streams “Piro Live! New Year’s Eve Special 2021” hat der Tekken-Director Katsuhiro Harada verraten, dass er aktuell am teuersten Projekt in der Geschichte von Bandai Namco arbeitet.

“Nun, ehrlich gesagt denke ich, dass dies das teuerste Entwicklungsprojekt in der Geschichte von Bandai Namco sein könnte”, sagte Harada. “Ich finde es unglaublich, dass die Höheren dem zugestimmt haben. Nun, die Genehmigung ist durch. Aufgrund des Coronavirus konnten wir das Projekt aber noch nicht richtig starten.”

Falls ihr nun hofft, dass es sich um ein neues Tekken handelt, dann muss ich euch leider enttäuschen. Es sieht nicht danach aus.

Harada fuhr fort: “Ich entwickle andere Dinge als Kampfspiele. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein anderes Kampfspiel als Tekken machen werde. Aber ich werde noch nicht sagen, was dieses Projekt zu diesem Zeitpunkt ist.”

Weitere Infos zu diesem Projekt gibt es leider nicht. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch aber umgehend wissen.

Wir sind schon sehr gespannt, um was es sich bei diesem Spiel handelt. Wir müssen uns jedoch mit Sicherheit noch ein paar Monate gedulden, bis es erste offizielle Informationen dazu gibt.

