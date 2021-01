The Binding of Isaac: Repentance erscheint im März 2021

Kürzlich wurde angekündigt, dass The Binding of Isaac: Repentance im März 2021 erscheint.

Fans von The Binding of Isaac dürfen sich freuen, denn das Studio Nicalis hat angekündigt, dass Repentance, der finale DLC für das Spiel The Binding of Isaac, Ende März 2021 auf Steam erscheint – die Konsolenversion folgt später.

Dazu heißt es: “Das ist richtig, Repentance wird am 31. März endlich in euren Händen, Herzen und Seelen sein! Ich und das Team freuen uns sehr, dass dieses Biest endlich aus der Tiefe aufsteigt und in den kommenden Jahren jede wache Stunde von euch einnimmt.”

Mit The Binding of Isaac: Repentance dürft ihr euch auf über 130 neue Gegenstände, 100 neue Gegner, 25 neue Bosse und 5.000 neue Räume freuen.

Hier der Trailer zum DLC:

