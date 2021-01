The Elder Scrolls Online: Enthüllungs-Event findet in wenigen Tagen statt

Bethesda hat kürzlich verraten, dass das The Elder Scrolls Online: Enthüllungs-Event noch im Januar stattfindet.

Wenn ihr The Elder Scrolls Online spielt, dann interessiert es euch mit Sicherheit, was das Jahr 2021 so an Online-Abenteuern zu bieten hat. Und genau das erfahrt ihr am 26. Januar 2021 um 23 Uhr MEZ.

An diesem Tag stellen ZeniMax Online Studios Director Matt Firor und Bethesda Softworks Senior Vice President of Marketing and Communications Pete Hines live auf Twitch das neue Kapitel für 2021 und das ganzjährige Abenteuer “Tore von Oblivion” vor.

Am Donnerstag, den 28. Januar um 19 Uhr MEZ gibt es dann af Twitch noch einmal eine Zusammenfassung und erste Eindrücke vom Public Test Server. Besondere Gäste: Creative Director Rich Lambert und Lead Encounter Designer Mike Finnigan.

Hier der Teaser zu “Tore von Oblivion”:

Weiteren Informationen zum Event findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was uns in “Tore von Oblivion” erwartet. 2021 wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr für Fans von TESO.