The King of Fighters XV: Der erste Gameplay-Trailer zeigt Shun’ei

SNK hat den ersten Gameplay-Trailer zum kommenden Kampfspiel The King of Fighters XV veröffentlicht.

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass SNK den ersten Trailer zu The King of Fighters XV enthüllt hat, richtige Spielszenen wurden jedoch noch nicht gezeigt. Das hat sich nun geändert.

Im nachfolgenden Trailer bekommen wir zu sehen, was der Charakter Shun’ei auf dem Kasten hat. Shun’ei ist der Hauptprotagonist des neuen Handlungsstrangs, der in The King of Fighters XIV begonnen wurde.

Er wurde in jungen Jahren von seinen Eltern verlassen und als Schüler von Tung Fu Rue erzogen. Mit der Zeit lernte er seine Kräfte zu kontrollieren. Als Tungs letzter Schüler begibt er sich mit seinem Freund Meitenkun auf die Reise, um Kämpfer aus aller Welt herauszufordern.

Das Spiel entsteht übrigens auf Basis der Unreal Engine und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Hier der neue Trailer:

Was haltet ihr von den ersten Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Im Trailer gibt es definitiv zu viele Jump Cuts. Die ersten Spielszenen sehen aber interessant aus. Trotzdem wird es für SNK nicht einfach, die hohen Erwartungen der Community zu erfüllen.