The King of Fighters XV: Im neuen Trailer lässt Benimaru Nikaido die Fäuste fliegen

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zu The King of Fighters XV veröffentlicht, der den Kämpfer Benimaru Nikaido vorstellt.

SNK hat einen neuen Charakter-Trailer zu The King of Fighters XV veröffentlicht, der Benimaru Nikaido in Aktion zeigt. Dazu heißt es: “Als wohlhabender Sohn eines japanischen Vaters und einer amerikanischen Mutter hebt dieser Shooting Star Kämpfe auf ein schockierendes neues Niveau. Sein feingliedriger Körperbau verstärkt seine elektrostatischen Kräfte und seine kraftvollen, durch jahrelanges Shooto-Training gestählten Beine, lassen ihn blitzschnelle Kicks landen. Während des Turniers zwingt Benimarus Freund und Rivale Kyo Kusanagi ihn dazu, auf Shun’ei und Meitenkun aufzupassen.”

In KOF XV wird übrigens die Tradition der 3-gegen-3-Teamkämpfe fortgesetzt. Jedes Team hat eigene Geschichten und Enden. Benimaru, Shun’ei und Meitenkun bilden zusammen das Team Hero.

Hier der Trailer:

Übrigens wurd auch verraten, dass bis zum Release des Spiels, weitere Teams und Charakter-Trailer veröffentlicht werden.

Das denken wir:

The King of Fighters XV wird es nicht einfach gegen die hochkarätige Genre-Konkurrenz haben. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, wie sich der Titel gegen Mortal Kombat, Street Fighter und Co. schlägt.