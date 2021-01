The Medium: Im neuesten Video wird erklärt, was ein Medium macht

Das Studio Bloober Team hat ein neues Video zum kommenden Spiel The Medium veröffentlicht, das erklärt, was ein Medium macht.

Der Release des Horrorspiels The Medium lässt nicht mehr lange auf sich warten und das diesem Grund versorgt uns das verantwortliche Entwicklerstudio Bloober Team in diesen Tagen immer wieder mit neuen Videos. Erst kürzlich wurde ein Video veröffentlicht, das erklärt, was ein Medium eigentlich so macht.

Im Spiel übernimmt man nämlich die Rolle eines Mediums namens Marianne. Sie hat geschärfte Sinne und kann in der normalen Welt Dinge sehen, fühlen und spüren, die andere normalerweise nicht bemerken würden.

Diese Sinne helfen ihr, zu sehen, wie die Geisterwelt die unsere beeinflusst. Abgesehen davon leiten sie ihre Intuition. Und wie das Ganze spielerisch umgesetzt wurde, das seht ihr hier im Video:

Zum Spiel heißt es: “Entdecke ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium lösen kann. Erforsche gleichzeitig die reale und die Geisterwelt. Setze deine medialen Fähigkeiten ein, um Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, tief verstörende Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund zu überleben – einem aus einer unaussprechlichen Tragödie geborenen Monster.”

Erscheinen wird das Spiel am 28. Januar für Xbox und PC.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein sehr spannender Horrortitel mit einer Spielmechanik, die frischen Wind ins Genre bringt.