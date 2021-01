The Medium: Seht euch hier den Launch-Trailer an

Das Studio Blooper Team hat den Launch-Trailer zum Horrorspiel The Medium veröffentlicht.

Lange mussten Horrorfans warten, aber nun ist The Medium endlich für PC und Xbox-Konsolen erhältlich. Und aus diesem Grund wurde mittlerweile auch der Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Der Trailer gibt einen guten Eindruck davon, was euch im Spiel erwartet. Unter anderem dürft ihr euch auf eine intensive Story und ein neuartiges Split-Screen-Spielprinzip freuen.

In The Meidum übernehmt ihr die Rolle des Mediums Marianne. Marianne lebt simultan in zwei Welten: in der realen und in der Welt der Geister. Sie hat immer wieder Visionen eines Kindermörders, weiß aber nicht warum. Eines Tages bekommt sie einen Anruf von einem mysteriösen Mann namens Thomas, der angeblich Antworten für sie hat.

Zum Spiel heißt es: “Entdecke ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium lösen kann. Erforsche gleichzeitig die reale und die Geisterwelt. Setze deine medialen Fähigkeiten ein, um Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, tief verstörende Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund zu überleben – einem aus einer unaussprechlichen Tragödie geborenen Monster.”

Hier der Trailer:

Das denken wir:

In The Medium erwartet euch eine spannende Story und ein interessantes Spielprinzip. Horrorfans sollten sich das Spiel nicht entgehen lassen.