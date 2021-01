The Medium: Seht euch hier den verstörenden Live-Action-Trailer an

Das Studio Bloober Team hat einen Live-Action-Trailer zum kommenden Horrorspiel The Medium veröffentlicht.

Der Release von The Medium lässt nicht mehr lange auf sich warten und darum wurde nun auch ein verstörender Live-Action-Trailer vertöffentlicht, der meiner Meinung nach sehr sehenswert ist.

Wirklich viel über das Spiel erfährt man zwar nicht, aber die unheimlichen Szenen vermitteln zumindest sehr gut, was uns im Spiel erwartet. Unter anderem dürft ihr euch auf eine düstere Story und fiese Charaktere freuen.

Zum Trailer heißt es: “Alles beginnt mit einem toten Mädchen… Betrete die verstörenden und unheimlichen Welten von The Medium in dem brandneuen Live-Action-Trailer, der in Zusammenarbeit mit Platige Image und dem Oscar-Nominierten Tomasz Bagiński erstellt wurde. Erhalte einen Einblick in das Rätsel, das nur ein Medium lösen kann, bevor The Medium am 28. Januar 2021 startet.”

In The Medium übernimmt man die Rolle eines Mediums namens Marianne. Marianne lebt simultan in zwei Welten: in der realen und in der Welt der Geister. Sie hat immer wieder Visionen eines Kindermörders, weiß aber nicht warum. Eines Tages bekommt sie einen Anruf von einem mysteriösen Mann namens Thomas, der angeblich Antworten für sie hat.

Erscheinen wird das Spiel am 28. Januar für Xbox und PC.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Horror” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein sehr interessanter Horrortitel. Vor allem das neuartige Split-Screen-Spielprinzip bringt frischen Wind ins Genre.