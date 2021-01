The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen: Seht euch hier den neuen Teaser an

in

Kürzlich hat der Modder “Halk Hogan PL” ein neues Teaser-Video zu seiner kommenden Mod The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen veröffentlicht.

Ende letzten Jahres berichteten wir darüber, dass der Modder “Halk Hogan PL” die Mod The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen angekündigt hat. Mittlerweile wurde ein neues Teaser-Video dazu veröffentlicht.

Das nachfolgende Video zeigt, was ihr von der Mod erwarten könnt: scharfe und sehr detaillierte Texturen, die The Witcher 3: Wild Hunt grafisch deutlich aufwerten. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Hier das Video:

Und was sagt ihr? Ziemlich beeindruckend, oder?

Einen Release-Termin gibt es leider noch nicht, aber sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “The Witcher” findet ihr hier.

Das denken wir:

Das ist wirklich ein tolles Mod-Projekt. CD Projekt sollte sich den Modder ins Boot holen.

Quelle: dsogaming.com