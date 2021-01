Tomb Raider 2: Dieses inoffizielle Remake sieht großartig aus

Der Entwickler “Nicobass” hat einige Screenshots aus seinem inoffiziellen Remake des Spiels Tomb Raider 2 veröffentlicht.

Was würdet ihr von einem Remake des Klassikers Tomb Raider 2 halten? Das wäre ziemlich cool, oder? Zumindest ein inoffizielles Remake können wir euch heute präsentieren.

In letzter Zeit hat der Entwickler “Nicobass” immer wieder Screenshots aus seinem Remake namens Tomb Raider The Dagger Of Xian veröffentlicht, das auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht. In der Galerie unter diesen Zeilen könnt ihr die Bilder betrachten.

Diese sehen wirklich fantastisch aus. Vor allem die zahlreichen Details und die Licht- und Schatteneffekte sind sehr beeindruckend. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Leider plant der Entwickler nicht, ein Remake des kompletten Spiels zu erstellen. Dafür gibt eine kostenlose Demo dieses Remakes, die ihr euch über diesen Link herunterladen können

Was haltet ihr von diesem Remake? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Das sieht wirklich fantastisch aus. Gegen ein offizielles Remake hätten wir aber auch nichts einzuwenden.

