Amazon verschiebt New World ein weiteres Mal

Amazon hat das MMORPG New World noch einmal verschoben. Das Spiel soll nun im August 2021 erscheinen.

Wenn wir über New World, das kommende MMO von Amazon, berichten haben, dann war der Grund dafür meistens eine Verschiebung. Das ist heute nicht anders. Das Spiel wurde nämlich erneut verschoben.

Im April letzten Jahres wurde der Release des Titels auf den 25. August verschoben. Danach folgte eine weitere Verschiebung auf den Frühling 2021. Nun hat Amazon angekündigt, dass der neue Release-Termin 31. August 2021 lautet.

Amazon erklärt dazu: “Wir haben hart an überzeugenden Endgame-Features gearbeitet, die wir beim Start für wichtig halten. Diese Features sind für den von uns mitgeteilten Frühlingszeitraum nicht bereit. In diesem Sinne werden wir New World am 31. August 2021 veröffentlichen.”

Mit anderen Worten: Die Entwickler brauchen einfach noch etwas mehr Zeit, um die Endgame-Inhalte fertigzustellen.

Im neuen Entwickler-Update bekommt ihr zu sehen, wie das Spiel aktuell aussieht:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Dann hoffen wir mal, dass das die letzte Verschiebung war.