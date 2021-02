Apex Legends feiert zweiten Geburtstag mit neuem Event

in

EA und Respawn Entertainment haben zum zweiten Geburtstag von Apex Legends ein neues Event gestartet.

Es ist tatsächlich schon wieder zwei Jahre her, dass der Battle-Royale-Shooter Apex Legends veröffentlicht wurde und aus diesem Grund starteen EA und Respawn Entertainment demnächst ein neues Event.

Vom 9. bis 23. Februar könnt ihr am Sammel-Event “Geburtstag” teilnehmen, um neben der neuen Playlist-Übernahme “Geladen und entsichert” neue Saison-Herausforderungen und die Rückkehr von 24 beliebten Objekten zu erleben.

Wenn ihr euch am zweiten Geburtstag bei Apex Legends anmeldet, dann dürft ihr euch über folgende Belohnungen freuen:

Geburtstagsbelohnungen: Das Event bietet 22 erspielbare Objekte, darunter zwei Event-Packs und zehn Apex Packs. Außerdem erhalten Spieler fünf Auszeichnungen für die erstmalige Anmeldung.

Das Event bietet 22 erspielbare Objekte, darunter zwei Event-Packs und zehn Apex Packs. Außerdem erhalten Spieler fünf Auszeichnungen für die erstmalige Anmeldung. Übernahme “Geladen und entsichert”: Bei der neuen Playlist landen die Spieler mit einem vollständigen Stufe-1-Loadout: Mosambik, weißer Schrotflintenverschluss, klassisches HOKV-Visier, weißer Evo-Schild, weißer Helm, weißer Rucksack, weißer Incap-Schild, zwei Spritzen, zwei Schildzellen und ein Stapel Schrotpatronen. Außerdem werden während dieser Playlist-Übernahme alle Aufsätze und Objekte der Stufe “Gewöhnlich/Weiß” aus dem Beutepool entfernt (abgesehen von gewöhnlichen Visieren).

Saison-Herausforderungen: Spieler erhalten die Chance auf: "Tägliche Entdeckung": Nessie-Plakette für den Abschluss von 75 täglichen Herausforderungen "Respekt vor dem Alter": Mosambik-Plakette für 102.816 verursachten Schaden "Zeit zum Siegen und bleib am Leben": mit acht Legenden spielen, um die Smolfinder-Plakette zu erhalten "Mosambik ist hier": Waffen-Talisman für 3.333 verursachten Schaden

Spieler erhalten die Chance auf: Geburtstags-Sammel-Event: Respawn bringt 24 Objekte in Purpurrot und Gold zurück. Durch die Freischaltung aller Objekte des Sammel-Events erhalten Spieler 150 Erbstücksplitter. Außerdem wurden die Herstellungskosten aller Objekte des Sammel-Events um 50 % gesenkt.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Verrückt, dass das Spiel schon wieder zwei Jahre alt ist. Wer hätte damals geacht, dass es so erfolgreich werden würde? Mal sehen, was die nächsten Jahre so für Apex Legends bereithalten.