BlizzCon 2021: Hier könnt ihr euch heute den Stream ansehen

in

Heute startet Blizzard die digitale Community-Feier BlizzCon 2021 und bei uns erfahrt ihr, wo und wann ihr die Eröffnungszeremonie mitverfolgen könnt.

Die BlizzCon findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausschließlich in digitaler Form statt. Das ist sehr schade, aber die gute Nachricht ist: Die Eröffnungszeremonie startet bereits in wenigen Stunden und ihr könnt sie live mitverfolgen.

Wann und wo startet der BlizzCon 2021 Stream?

Die BlizzCon 2021 startet heute, am 19. Februar 2021, um 23:00 Uhr. Dann beginnt auch die Eröffnungszeremonie, die ihr live mitverfolgen könnt. Den Stream dazu findet ihr unter diesen Zeilen.

Bei der Eröffnung erfahren wir, an welchen Spielinhalten die Entwicklerteams in letzter Zeit gearbeitet haben. Das Ganze wird voraussichtlich eine Stunde dauern, in der wir die wichtigsten Neuhheiten zu sehen bekommen.

Hier könnt ihr euch den Stream ansehen:

Welche Ankündigungen erwarten uns?

Erst kürzlich berichteten wir über einen Leak, laut dem Blizzard im Rahmen der BlizzCon 2021 ein Remake des Klassikers Diablo 2 mit dem Titel Diablo 2 Resurrected vorstellt, was unserer Meinung nach äußerst wahrscheinlich ist.

Der Leaker behauptet unter anderem auch, Blizzard eine neue Klasse und einen neuen Bereich für Diablo 4 enthüllen wird. Abgesehen davon wird wohl das Erscheinungsdatum für Diablo Immortal verkündet und eine neue Hearthstone-Erweiterung vorgestellt. Darüber hinaus dürfen wir uns womöglich auch auf World of Warcraft: The Burning Crusade Classic freuen.

Wir werden sehen. Auf welche Ankündigungen würdet ihr euch am meisten freuen? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite der BlizzCon 2021.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema Blizzard findet ihr hier.

Das denken wir:

Wir sind wirklich schon verdammt gespannt, welche Ankündigungen uns heute erwarten. Wir würden uns vor allem über ein Remake von Diablo 2 freuen.