Call of DOOM: Diese Mod bringt Waffen aus Call of Duty in den Ego-Shooter-Klassiker

Eine neue Modifikation für den Klassiker DOOM bringt Waffen aus Call of Duty ins Spiel.

Heute haben wir mal wieder eine interessante Modifikation für alle Fans von DOOM, die auch auf Call of Duty stehen: eine Mod namens “Call of DOOM: Black Warfare”. Diese Mod ermöglicht es, Dämonen in DOOM mit Schusswaffen zu bekämpfen, die aus dem Call of Duty-Universum importiert wurden.

Die Mod umfasst 70 neue Waffen und Ausrüstungsgegentsände. Da man jedoch nur immer vier Waffen gleichzeitig tragen kann, muss man jedes Mal entscheiden, welche man fallen lässt, wenn man ein neues Schießeisen findet.

Cool: Die Waffen werden mit jedem neuen Spiel zufällig platziert. Das bedeutet, dass ihr jedes Mal eure Taktik ändern müsst, abhängig davon, welche Waffe ihr gerade findet. Daraus ergibt sich ein hoher Wiederspielwert.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Herunterladen könnt ihr euch die Mod über diesen Link.

Das denken wir:

Es ist immer wieder erstaunlich, dass die DOOM-Modding-Community nach so vielen Jahr noch immer so aktiv ist.

