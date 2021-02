Cyberpunk 2077: Good Smile bringt neue Figuren auf den Markt

in

Good Smile hat kürzlich angekündigt, neue Figuren zum Spiel Cyberpunk 2077 zu veröffentlichen.

Fans von Cyberpunk 2077 dürfen sich freuen, denn der Figurenhersteller Good Smile arbeitet gerade an ein paar Figuren zum Spiel. Unter anderem dürfen wir uns auf auf den Protagonisten V (männlich) freuen, der sich in seinem klassischen Outfit zeigt, wie es in den Trailern zu sehen ist.

Es gibt zwar noch keine Infos darüber, aber vermutlich wird die Figur wohl mit verschiedenen Kopfformen und Waffen ausgeliefert. Abgesehen davon wird passend zur Figur das Bike Yaiba Kusanagi CT-3X veröffentlicht.

Aber damit noch nicht Figur: Good Smile arbeitet auch an einer Johnny Silverhand-Figur. Davon gibt es aber bisher nur den unbemalten Prototypen zu sehen.

Hier ein paar Bilder der Figuren:

Das denken wir:

Die ersten Bilder der Figuren sehen sehr cool aus. Leider wird es wohl noch ziemlich lange dauern, bis sie veröffentlicht werden.

Quelle: bleedingcool.com