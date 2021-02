Dank dieser Mod für Half-Life: Alyx könnt ihr BioShock in VR erleben

Return to Rapture ist eine Modifikation für Half-Life: Alyx, die es ermöglicht, BioShock in der vituellen Realität zu spielen.

Wie wäre es mit BioShock in VR? Das hört sich ziemlich cool an, oder? Ist es auch. Dank Return to Rapture, einer Mod für Half-Life: Alyx, kann man Rapture – die fiktive Stadt aus BioShock – in VR erkunden.

Offiziell heißt es dazu: “Die Combine entdeckten den Aufenthaltsort von Rapture. Es gibt immer noch Gerüchte, dass der Koffer von Andrew Ryan die Geheimnisse von Adam und den Plasmiden birgt. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, um zuerst zu ihm zu gelangen, in zu bergen und in einem Stück herauszukommen.”

Die Mod bietet rund 25 Minuten Spielspaß, Sountracks aus Bioshock 1 und 3, Audio-Tagebücher und eine ganz besondere Atmosphäre.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Herunterladen könnt ihr euch die Modifikation über diesen Link.

Das denken wir:

BioShock in VR? Das ist ziemlich großartig. Die Macher von BioShock sollten über ein offizielles VR-Spiel nachdenken.