Das Horror-Adventure In Nightmare erscheint noch in diesem Jahr für die PS4

Maximum Games und Magic Fish Studio haben angekündigt, dass das Spiel In Nightmare in diesem Jahr für die PS4 erscheint.

Vor einigen Tagen wurde bereits verkündet, dass Maximum Games mit dem chinesischen Studio Magic Fish zusammenarbeiten würde, um ein Horror-Spiel auf den Markt zu bringen. Bisher war nicht bekannt, welches Spiel das sein würde. Nun wissen wir es: das Horror-Adventure In Nightmare.

In Nightmare soll noch in diesem Jahr für die PS4 erscheinen. In diesem Spiel übernehmen wir die Rolle eines namenlosen Helden, der in einen tiefen Schlaf fällt und in einer albtraumhaften Traumwelt erwacht.

“In Nightmare ist ein narratives Horror-Abenteuerspiel, das Sneak-Action mit verschiedenen Rätseln kombiniert. Es folgt einem Jungen auf der Suche nach der letzten Hoffnung auf Liebe, der seine eigene Erlösung erarbeitet, indem er durch seine Angst navigiert.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein spannendes Horror-Adventure mit einem interessanten Rätsel-Stealth-Mix und die die ersten Spielszenen machen Lust auf mehr.