Das ist die EA SPORTS Madden NFL 21-Prognose zum Super Bowl LV

Electronic Arts hat kürzlich die EA SPORTS Madden NFL 21-Prognose zum bevorstehenden Super Bowl LV veröffentlicht.

Na, freut ihr euch schon auf den Super Bowl LV? Am 7. Februar ist es so weit: Dann treten die Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers an. Und wenn man der Madden NFL 21-Prognose glauben kann, dann dürfen sich die Kansas City Chiefs am kommenden Sonntag über eine Titelverteidigung freuen. Abgesehen davon verdient sich Patrick Mahomes seine zweite Super Bowl MVP-Trophäe.

Mal sehen, ob sich diese Prognose wirklich bewahrheitet. Der Super Bowl findet in diesem Jahr im Raymond James Stadium in Tampa Bay, Florida statt, Das bedeutet, dass sich die Buccaneers über ein Heimspiel freuen dürfen.

Übrigens: Bereits im vergangenen Jahr sagte EA SPORTS Madden NFL einen Sieg der Kansas City Chiefs und den Gewinn der MVP-Trophäe von Patrick Mahomes vorher.

Hier könnt ihr euch die prgonose in Videoform ansehen:

Das Spiel wird auf jeden Fall sehr interessant und wir sind schon gespann, ob die Prognose auch in diesem Jahr wieder zutrifft.