Days Gone: Das sind die Systemanforderungen der PC-Version

in

Sony hat die Systemanforderungen der PC-Version des Survival-Spiels Days Gone veröffentlicht.

Erst kürzlich wurde das Survival-Spiel Days Gone, das 2019 exklusiv für die PS4 veröffentlicht wurde, auch für den PC angekündigt. Erscheinen soll die PC-Version bereits im Frühling dieses Jahres.

Und falls ihr plant, euch Days Gone für den PC zu holen, dann könnt ihr gleich mal überprüfen, ob euer Computer leistungsstark genug ist, um das Spiel ruckelfrei darzustellen. Sony hat nämlich mittlerweile die Systemanforderungen der PC-Version veröffentlicht, die ihr unter diesen Zeilen findet.

Mindestanforderungen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64-bits

Prozessor: Intel Core i5-2500K@3.3GHz oder AMD FX 6300@3.5GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) oder AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: SSD für Speicher und 16 GB Speicher wird empfohlen

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64-bits

Prozessor: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 70 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: SSD für Speicher wird empfohlen

Zum Spiel heißt es: “Days Gone ist ein Open-World-Action-Adventure, das in einer rauen Wildnis zwei Jahre nach einer verheerenden globalen Pandemie angelegt ist. Spiele als Deacon St. John, einem Herumtreiber und Kopfgeldjäger, der über die zerstörten Straßen fährt und ums Überleben kämpft, während er nach einem Grund sucht, überhaupt am Leben zu bleiben.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zu Days Gone findet ihr hier.

Das denken wir:

Wer Days Gone bisher verpasst hat, der sollte es unbedingt nachholen. Hier erwartet euch ein tolles Survival-Spiel.