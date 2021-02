Demnächst gibt es das Koop-Adventure For the King kostenlos im Epic Games Store

in

Epic Games hat angekündigt, dass es demnächst das Spiel For the King kostenlos im Epic Games Store gibt.

Ab dem 4. Februar könnt ihr euch im Epic Games Store das rundenbasierte Koop-Adventure Fort the King kostenlos herunterladen. Das Angebot gilt dann bis zum 11. Februar.

In For the King wird der König von einem unbekannten Angreifer ermordet. Jetzt herrscht Chaos im einst friedlichen Königreich Fahrul. Darum bittet die Königin die Bürger des Landes, sich zu erheben und den drohenden Untergang abwenden zu helfen.

Cool: Diee Karten, Quests, Plünderungen und Ereignisse sind prozedural genaeriert, was für einen hohen Wiederspielwert sorgt. Zum Spiel heißt es: “For The King ist eine fordernde Mischung aus Strategie, rundenbasiertem Kampf und Roguelike-Elementen. Jeder Spieldurchlauf ist dank prozeduraler Karten, Quests und Ereignisse einzigartig. Erkunde Fahrul im Einzelspieler-, Lokal- oder Online-Koop-Modus.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels im Epic Games Store.

Das denken wir:

Wer auf rundenbasierte Abenteuer steht und gerne gemeinsam mit Freunden spielt, der kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten.