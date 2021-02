Der Visual Novel-Thriller Dry Drowning erscheint noch im Februar für Switch

Kürzlich wurde angekündigt, dass der Visual Novel-Thriller Dry Drowning demnächst auch für die Switch erscheint.

Wer auf Visual Novels steht und eine Switch besitzt, der darf sich freuen, denn der interaktive Thriller Dry Drowning erscheint am 22. Februar erstmals für Nintendo Switch.

In diesem Novel schlüpft ihr in die Rolle des Privatdetektivs Mordred Foley, der sich in einer dystopischen Zukunftswelt auf die Spuren eines Serienmörders macht. Dazu heißt es: “Dabei wird er nicht nur mit seiner eigenen dunklen Vergangenheit, sondern auch mit dem Machthunger der mächtigsten Menschen in Nova Polemos konfrontiert.”

Hier der Trialer, der einen kleinen Vorgeschmack auf das gibt, was euch in Dry Drowning erwartet:

Hier die Features:

Entscheidungen, die wirklich zählen: Mehr als 150 Geschichtszweige und drei komplett unterschiedliche Enden.

Moralische Entscheidungen, welche die Beziehungen der Charaktere sowie die Spielumgebung in dem bis zu 20-stündigen Thriller beeinflussen.

Ein ausgeklügeltes Hinweis-System für Untersuchungen: Spieler lernen durch Dialoge, Beweise, Gegenstände und Charakter-Biografien mehr über die Stadt Nova Polemos und ihre Bürger.

Verhöre im Horror-Stil: Beweise müssen genutzt werden, um Fälle zu rekonstruieren, Intrigen und Täuschungen aufzudecken und die Wahrheit mit Dry Drownings “Living Nightmare”-System aufzudecken.

Spieler müssen Flashbacks und alte Fälle erforschen, um neue zu lösen.

Der dynamische Soundtrack enthält mehr als 40 dramatische und emotionale Tracks.

Ein ausgewogener Mix aus westlicher und östlicher Visual Art wirft ein einzigartiges Licht auf das düstere futuristische Setting, in dem Cyberpunk- und Retro-Elemente harmonisch koexistieren.

Übrigens: Zum Launch stehen sowohl für die Handheld-Version als auch für die bereits erschienen PC-Version über ein Update deutsche Texte zur Verfügung.

Dry Drowning ist schon seit August 2019 für den PC erhältlich. Über Steam könnt ihr euch eine Demo herunterladen.

Das denken wir:

Dry Drowning erzählt eine düstere und intensive Geschichte, die Fans von Visual Novels sicher in ihren Bann ziehen wird. Am besten probiert ihr einfach die Demo aus.