Diablo 2: Resurrected – Original und Neuauflage im direkten Grafikvergleich

in

Auf dem YouTube-Kanal “Candyland” wurde kürzlich ein Video veröffentlicht, das Diablo 2: Resurrected im direkten Grafikvergleich mit dem Original zeigt.

Vor wenigen Tagen hat Blizzard mit Diablo 2: Resurrected endlich eine Neuauflage des Action-RPG-Klassikers Diablo 2 angekündigt. Hier erwartet uns nicht nur das Hauptspiel in brandneuer 3D-Grafik, mit komplett überarbeiteten Zwischensequenzen und verbessertem Sound, sondern auch die Erweiterung Diablo 2: Lord of Destruction.

Kürzlich wurde nun auf dem YouTube-Kanal “Candyland” ein Video veröffentlicht, das Szenen aus der Neuauflage mit Szenen aus dem Klassiker Diablo 2: Lord of Destruction vergleicht.

Dieses Video zeigt, wie nahe das Remake an der Vorlage ist, was Fans sicher sehr freuen wird. Übrigens: Im Spiel kann man in Echtzeit zwischen der überarbeiteten Version von Diablo 2 und dem klassischen Spiel umschalten und zwar mit zusätzlicher Unterstützung moderner Bildschirmauflösungen und Surround-Sound.

Hier das Video:

Übrigens: Wer möchte, der kann sich über diesen Link für den technischen Alpha-Test anmelden.

Wie gefallen euch die ersten Szenen aus Diablo 2: Resurrected? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Diablo” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hie erwartet uns ein Remake, das sich Fans schon lange gewünscht haben. Wer auf Diablo steht, der darf sich diese Neuauflage nicht entgehen lassen.

Quelle: dsogaming.com