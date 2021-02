Dinos Reborn: Seht euch hier den ersten Trailer des Survival-Adventures an

in

Vision Edge Entertainment und HardCodeWay haben das Survival-Adventure Dinos Reborn angekündigt.

Was würdest ihr tun, wenn ihr euch inmitten von den Trümmern einer Kapsel am Strand eines unbekannten Orts wiederfindet, der von Dinosauriern bevölkert wird? Genau, ihr würdet versuchen, zu überleben. Genau das ist auch eure Aufgabe im kommenden Survival-Spiel Dinos Reborn.

Dazu heißt es: “Du erinnerst dich nicht daran, wer du bist oder was du hier machst. Bleibe solange am Leben, um deine wahre Identität wiederzuerlangen und die Gründe herauszufinden, wieso du an diesem Ort gelandet bist. Stelle dich den Gefahren dieser Welt, werde zum Jäger und entdecke die Geheimnisse dieses Ortes – die Dinosaurier gehören mitunter dazu. Andernfalls hast du verloren und damit auch die Mission, die weitaus wichtiger ist als dein Leben.”

Wie es sich für ein richtiges Survial-Spiel gehört, müsst ihr Hunger, Durst und Müdigkeit kontrollieren und wenn ihr verletzt oder vergiftet werdet, dann braucht ihr das entsprechende Heilmittel. Mit anderen Worten: In der Welt von Dinos Reborn müsst ihr ständig wachsam sein.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, das zeigt der nachfolgende Trailer, der bereits einen guten Eindruck vom Spiel gibt.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Survival” findet ihr hier.

Das denken wir:

Die ersten Szenen hauen uns zwar noch nicht vom Hocker, aber wer auf das Setting steht und Survival-Spiele mag, der sollte Dinos Reborn zumindest im Auge behalten.