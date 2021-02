Es gibt jetzt eine 11GB-Audio-Mod für Cyberpunk 2077

in

Der Modder “Floyd Nexus” hat kürzlich eine interessante Audio-Modifikation für Cyberpunk 2077 veröffentlicht.

Heute haben wir eine interessante Modifikation für Fans von Cyberpunk 2077. Und zwar hat der Modder “Floyd Nexus” eine Audio-Mod für das Spiel veröffentlicht, die ganze 11GB umfasst.

Jetzt fragt ihr euch vermutlich, was die Mod verändert. Die Antwort: Vieles. Für diese Mod wurden 800 Audiodateien geöffnet, modifiziert und erweitert, um einen korrekten Audio-Mix und Balance zu erzielen.

Der Modder erklärt: “Um genauer zu sein, was die Mod macht, wird zum Beispiel lautes Audio in einem Nachtclub immer noch laut sein, aber jetzt könnt ihr hören, was andere Leute zu euch sagen! Kampfmusik ist auch immer noch laut, aber weniger nervig, weil der Unterschied zur Umgebungsmusik jetzt akzeptabel ist.”

Mit anderen Worten: Die Mod “Cyberpunk 2077 Audio Overhaul” überarbeitet das komplette Audio-Erlebnis.

Herunterladen könnt ihr euch die Modifikation über diesen Link.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die ersten interessanten Mods für Cyberpunk 2077 sind bereits verfügbar und wir sind schon äußerst gespannt, was da noch so alles kommt.

Quelle: dsogaming.com