FarCrysis X: Ladet euch jetzt die Demo des Far Cry Remakes herunter

Der Modder “Flowgroover” hat eine Demo seines Far Cry Remakes mit dem Titel FarCrysis X veröffentlicht.

“Flowgroover” arbeitet gerade an einem Remake von Far Cry auf Basis des Ego-Shooters Crysis. Aktuell bietet FarCrysis X, so der Name des Fan-Remakes, unter anderem drei Karten und acht Waffen.

Abgesehen davon hat der Entwickler einen Paraglider implementiert, den er im nachfolgenden Video in Aktion zeigt.

Der Moddder wird in Zukunft vermutlich noch einige neue Bereiche und Waffen hinzufügen. Ob das Remake jemals fertiggestellt wird, lässt sich aber aktuell noch nicht sagen.

Dafür wurde mittlerweile eine Demo des Remakes veröffentlicht. Mit anderen Worten: Ihr könnt FarCrysis X schon heute ausprobieren.

Hier das Video:

Herunterladen könnt ihr euch die Demo des Remakes über diesen Link.

Das denken wir:

Das Remake sieht bisher ganz vielversprechend aus. Dieses Projekt sollte man auf jeden Fall im Auge behalten..