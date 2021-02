Fortnite: Epic Games kündigt “Short Nite”-Kurzfilmfestival an – und das ist ziemlich großartig

Epic Games hat kürzlich das “Short Nite”-Kurzfilmfestival für den Battle-Royale-Shooter Fortnite angekündigt.

Habt ihr am Samstag, dem 20. Februar 2021, schon etwas vor? Wenn nicht, dann hätte ich da etwas für euch: das “Short Nite”-Kurzfilmfestival, das in Fortnites Party Royale Modus stattfindet.

Dazu heißt es: “Das Filmfestival startet am Samstag, dem 20. Februar 2021 um 20 Uhr und wird 24 Stunden pausenlos, bis zum 21. Februar 2021 um 20 Uhr, wiederholt. Ein Durchgang der Filme wird rund 30 Minuten dauern, sodass Interessenten jederzeit rein- und rausspringen können, falls sie einen Film verpasst haben oder mehrfach sehen wollen. Für Filme mit Dialog gibt es deutsche Untertitel, die über die „Untertitel“-Funktion in den Audio-Einstellungen von Fortnite eingeschaltet werden können.

Zuschauen kann jeder im Party Royale-Modus oder auch im Battle Royale-Modus via Bild-in-Bild-Funktion. Ein Aufnehmen oder Streamen der Kurzfilme ist wie auch im echten Kino nicht gestattet. Jegliches aufgenommene Material wird daher automatisch geschwärzt.”

Unter anderem wird auch der Film Bench, einer der Kandidaten in der Auswahl zur BAFTA-Nominierung. Der Regisseur Rich Webber sagte zum Festival: “Die positive Resonanz zu Benchs Debüt war eines der Highlights des vergangenen Jahres. Wir freuen uns sehr darauf den Film in Fortnite zeigen zu können, um so einen Teil zur Magie des Kurzfilmfestivals in Party Royale beitragen zu können.”

Dieser Trailer zeigt euch, was das Festival so zu beiten hat:

Wie findet ihr die Idee? Nehmt ihr am Festival teil? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Weitere Details zum Festival erfahrt ihr über diesen Link.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema Fortnite haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist mal eine richtig coole Idee. Falls ihr am Wochenende nichts geplant habt und Fortnite spielt, dann solltet ihr unbedingt an diesem Festival teilnehmen.