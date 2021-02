Hier könnt ihr euch über 1 Stunde aus Resident Evil: Re-Verse ansehen

In einem neuen Video bekommen wir über eine Stunde aus dem Multiplayer-Spiel Resident Evil: Re-Verse zu sehen.

Wie ihr vermutlich bereits wisst, beinhaltet Resident Evil Village auch das Mutliplayer-Spiel Resident Evil: Re-Verse. Hier müsst ihr im Deathmatch gegen fünf andere Spieler kämpfen. Dabei übernimmt jeder Spieler die Rolle eines bekannten Charakters aus dem Resident Evil-Universum. Stirbt man, dann wird man in ein Monster verwandelt und darf weiterkämpfen.

Aktuell läuft die Closed Beta des Spiels und darum tauchen mittlerweile einige Videos im Netz auf, die zeigen, was uns im Spiel erwartet. Nachfolgend findet ihr beispielsweise ein Video des YouTubers “SwingPoynt”.

Er zeigt uns über eine Stunde aus dem Spiel und dadurch bekommen wir einen guten Eindruck davon, was uns in diesem Spiel erwartet: kurzweilige Deathmatch-Action, die nicht viel mit dem zu tun hat, was Resident Evil so großartig macht: Survival-Horror.

Macht euch am besten selbst ein Bild:

Was haltet ihr bisher von Resident Evil: Re-Verse? Teilt uns eure Meinung dazu in den Kommentaren mit.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das Ganze sieht noch nicht so wirklich gut aus. Mal sehen, wie das finale Spiel wird, aber unsere Erwartungen halten sich aktuell sehr in Grenzen.