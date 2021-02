Im nächsten Titel von Bloober Team spielen Kämpfe eine wichtigere Rolle

in

Blooper Team ist auf der Suche nach einem Programmierer, der sich um die Kämpfe im nächsten Spiel kümmert.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass das Horror-Spiel The Medium die Produktions- und Vermarktungskosten schon wenige Tage nach dem Release wieder eingespielt hat. Kein Wunder also, dass das verantwortliche Entwicklerstudio Blooper Team bereits am nächsten Spiel arbeitet.

Und wie es aussieht, werden im nächsten Titel Kämpfe eine wichtige Rolle spielen. Woher wir das wissen? Ganz einfach: Das Studio sucht gerade nach einem Programmierer, der für die Kämpfe im Spiel verantwortlich ist.

Der Stellenausschreibung kann man entnehmen, dass der gesuchte Combat Programmer Kampfsysteme (sowohl Nahkampf als auch Fernkampf) mit C++ erstellen und diese in andere verschiedene Spielelemente integrieren muss.

Das Ganze ist insofern interessant, da Kämpfe in den bisherigen Spielen von Blooper Team keine große Rolle gespielt haben. Meistens war man damit beschäftigt, vor den Feinden wegzulaufen.

Bisher ist nicht bekannt, an welchem Spiel die Macher von The Medium gerade arbeiten, aber sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon sehr gespannt, was uns da als nächstes erwartet. Wir müssen uns aber sicher noch einige Monate geulden, bis wir die ersten Infos bekommen.