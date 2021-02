In SkateBIRD skatet ihr als kleiner Vogel durch die Gegend

Glass Bottom Games hat angekündigt, dass das Spiel SkateBIRD in diesem Jahr für PC und Konsolen erscheint.

Wolltet ihr nicht schon immer mal als Vögelchen durch die Gegend skaten? Nein? Ah, achso… dann überspringt diese News am besten, denn in SkateBIRD erwartet euch genau das.

In diesem Spiel grindet ihr als Vogel auf biegsamen Strohhalmen, macht Kickflips über Tacker und zeigt in Parks aus Karton und Klebeband, was ihr sonst noch so alles auf dem Skateboard könnt.

Kürzlich wurde angekündigt, dass der Titel noch in diesem Jahr für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheint.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt dieser Trailer:

Zum Spiel heißt es: “Du bist ein einsamer, kleiner Vogel, und dein Großer Kumpel hat sein Board für immer an den Nagel gehängt. Sein neuer Job nervt ihn gewaltig und er ist so gut wie nie zuhause, um mit dir zu spielen. Doch du wirst all dies zum Guten wenden, indem du dir die Macht, ein lässiger, kleiner Skatebird zu sein, zunutze machst. Du magst vielleicht winzig sein, aber je mehr du skatest, desto mehr Anhänger bekommst du und desto größer wird die Welt, in der du skatebirdest. Andere Skatervögel werden vorbeikommen, um deinen Skatepark auszuchecken und dir bei der Suche nach weiteren Parks zu helfen – und gemeinsam werdet ihr es (irgendwie) schaffen, das Leben deines Großen Kumpels wieder in die richtigen Bahnen zu lenken! Vergiss nicht – Skatebirds geben immer ihr Bestes!”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus. Wer auf Skateboarding steht, der sollte sich den Titel vormerken.