It Takes Two: Seht euch hier den neuen Gameplay-Trailer zum Koop-Adventure an

EA und Hazelight Studios haben kürzlich einen neuen Gameplay-Trailer zum Koop-Adventure It Takes Two veröffentlicht.

Habt ihr mal wieder Lust auf Koop-Action? Da hätte ich etwas für euch: ein Spiel mit dem Titel It Takes Two. Hier erwartet euch ein Koop-Adventure-Plattformer, der sich um zwei Eltert namens Cody und May dreht, die sich scheiden lassen wollen.

Das macht ihre Tochter Rose natürlich sehr traurig. Daher erschafft sie zwei Puppen, in die sich ihre Eltern auf magische Weise verwandeln. Hier beginnt das Abenteuer, in dem Dr. Hakim, ein kitschiger Beziehungsberater in Form eines Buches, Rose dabei hilft, ihre Eltern wieder zusammenzubringen.

Ihr übernehmt die Rolle der Eltern, die gut zusammenarbeiten müssen, um die gefährliche Reise zu meistern, die vor ihnen liegt. Dazu heißt es: “Gefangen in einer fantastischen Welt, in der sich hinter jeder Ecke eine neue Überraschung verbirgt, müssen sie widerwillig lernen, ihre Differenzen zu überwinden, ihre zerrüttete Beziehung zu retten und ihren Weg zurück nach Hause zu ihrer geliebten Tochter Rosie zu finden.”

So sieht das Ganze in Aktion aus:

It Takes Two erscheint am 26. März 2021 für Playstation 4, Xbox One und PC. Wenn ihr euch das Spiel auf PlayStation 4 oder Xbox One holt, dann könnt ihr am selben Tag kostenlos auf Playstation 5 und Xbox Series X upgraden.

Über diesen Link gelangt ihr auf die offizielle Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein tolles Adventure. Wer auf Koop-Spiele steht, der sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken.