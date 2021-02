Kena: Bridge of Spirits hat einen neuen Gameplay-Trailer spendiert bekommen

Das Studio Ember Lab hat einen einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits veröffentlicht.

Im September letzten Jahre berichteten wir darüber, dass das Spiel Kena: Bridge of Spirits auf 2021 verschoben wurde. Seit dieser Verschiebung gab es keine nennenswerten Neuigkeiten, aber nun wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Dieser zeigt, wie toll das Spiel in Aktion aussieht und wenn ihr mich fragt, zählt Kena: Bridge of Spirits zu den schönsten Spielen, die in diesem Jahr erscheinen. Abgesehen davon scheint der Titel auch spielerisch einiges auf dem Kasten zu haben. Aber überzeugt euch am besten einfach selbst. Den neuen Trailer findet ihr unter diesen Zeilen.

Abgesehen davon wurde der Release-Termin verraten. So soll das Spiel am 24. August für PC, PS4 und PS5 veröffentlicht werden.

Zum Spiel heißt es: “Kena, eine junge Seelenführerin, reist auf der Suche nach dem heiligen Bergschrein zu einem verlassenen Dorf. Es verlangt ihr einiges ab, die Geheimnisse dieser in Vergessenheit geratenen Gemeinschaft, tief versteckt in einem wuchernden Wald, in dem wandelnde Geister gefangen sind, zu lüften.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Ember Lab.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Kena: Bridge of Spirits sieht wirklich grandios aus. Wer auf Action-Adventures steht, der sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken.